Подмосковье 03 апреля 2024, 14:00 Студенты из Долгопрудного победили в конкурсе образовательной программы «Взлет» Министерство образования МО

Читать 360tv в

Тренинги для подготовки учащихся к финальному этапу Регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» прошли в образовательном центре «Взлет» Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Как пояснили в ведомстве, студенты Долгопрудненского Физтех-колледжа защищали свои проекты в области высоких технологий, которые применяются в различных сферах жизни.

Реклама

Так, Вероника Хоружая победила в направлении «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение». Она представила проект разработки инновационного решения для анализа и прогнозирования финансовых данных с использованием искусственного интеллекта.

Студентка Кира Мухина заняла призовое место в направлении «Умный город и безопасность». Она предложила комплексный подход к обеспечению безопасности в городских условиях с использованием технологий умного города и машинного обучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».