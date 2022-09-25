Студенты из ДНР проголосовали на референдуме в Волоколамске | 360°

Подмосковье 25 сентября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber Студенты из ДНР проголосовали на референдуме в Волоколамске

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С 23 по 25 сентября в Подмосковье проходит молодежный слет. Его организовали региональное отделение Российских студенческих отрядов и Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Студенты донецких вузов пришли на избирательный участок в Волоколамске, чтобы проголосовать на референдуме.

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«Движение РСО в Московской области зародилось в 2020 году. За это время оно выросло до двух тысяч участников. В прошлом году мы трудоустроили 728 студентов, а в этом на летний трудовой семестр по самым разным направлениям из Подмосковья отправились уже 1500 активистов. Для нашей молодежи такая поддержка очень важна», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

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Министр также сообщила, что в слете принимают участие более 250 представителей студенческих отрядов со всего Центрального федерального округа, а также из Белоруссии и Донецкой Народной Республики.

«Это долгожданная возможность для ребят увидеться со своими друзьями, обменяться впечатлениями после длительного летнего трудового семестра», — добавила Швелидзе.

В рамках слета провели региональный этап конкурса на звание лучшего педагогического и сервисного отрядов. Команды из высших и средних специальных учебных заведений Подмосковья соревновались в интеллектуальных играх и презентации своих отрядов.

Участники слета также посетили мастер-классы, ворк-шопы, круглые столы, командообразующие и развлекательные мероприятия. Во время участия в творческом фестивале «Созидание» у каждого есть возможность проявить свои способности в музыкальном, танцевальном и театральном направлениях.

«В эти дни на территории Подмосковья проходит большой слет молодежных студенческих отрядов. К нам в гости приехали в том числе ребята из Донецкой Народной Республики. Они изъявили желание проголосовать на референдуме, и мы, конечно же, их поддержали», — сказал руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

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