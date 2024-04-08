Подмосковье 08 апреля 2024, 14:41 Студенты Истринского колледжа провели мастер-класс по изготовлению игрушек на ВДНХ Министерство образования МО

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Виктория Кузнецова, Ольга Уткина и Юлия Гусева из Истринского профессионального колледжа — филиала ГГТУ приняли участие в Фестивале профессий на выставке «Россия» на ВДНХ. В павильоне «Умная экономика» девушки провели мастер-класс по изготовлению крестьянских кукол.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что студенты выступили с темой «Использование самодельного дидактического пособия „Волшебный сундучок“ в работе воспитателя». Девушки провели мастер-класс для второклассников и показали, как изготовить крестьянскую самодельную куклу-хороводницу.

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Участие в фестивале профессий позволило студентам продемонстрировать свои знания и навыки, а также получить ценный опыт взаимодействия с будущими работодателями.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

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