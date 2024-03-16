Подмосковье 16 марта 2024, 13:56 Студенты исполнили гимн России на избирательном участке в Мытищах

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Второй день президентских выборов стартовал на территории России. Для удобства избирателей в Подмосковье участки оснастили самым современным оборудованием. О том, как проходит процесс на УИК № 1646 в Мытищах, рассказала корреспондент телеканала «360» Юлия Минаковская.

Она пообщалась с участниками студенческих отрядов Московской области, которые исполнили гимн России на входе в избирательный участок. Также молодые люди поделились своей кричалкой.

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«Труд — крут!» — прокричали участники студенческих отрядов Подмосковья.

Юлия Минаковская также поинтересовалось у председателя УИК № 1646 Елены Стениной, как проходит голосование на участке.

«Сегодня активнее идут избиратели, потому что выходной день. С детишками приходят, полными семьями приходят, сегодня активнее избиратель идет», — поделилась председатель УИК.

Елена Стенина рассказала, что голосование на участке проходит с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней, который автоматически подсчитывает количество опущенных в урну бланков.

«Ручного пересчета нету, полагаемся на автоматику», — подчеркнула Елена Стенина.

Телеканал «360»

Одна из участниц выборов по имени Дарья поделилась, что голосует во второй раз в жизни.

«Будущее России в наших руках. <…> Ваш выбор — это ваша ответственность!» — подытожила Дарья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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