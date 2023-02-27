Подмосковье 27 февраля 2023, 20:48 Студенты ИСИ выступили с праздничной программой на Масленицу в красногорском селе Дмитровское

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Театрализованные проводы зимы состоялись в подворье храма великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровское городского округа Красногорск. Для собравшихся выступили студенты ИСИ, рассказали в РИАМО.

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Как сообщил ректор Института современного искусства Ирина Сухолет, подготовка к Масленице началась задолго до события. Помимо представления, для жителей подготовили разнообразные мастер-классы.

«Такой праздник создается раз в году группой режиссеров. Это все наши студенты. Сначала в храме с батюшкой выясняют регламент праздника. Утверждают возможный репертуар, здесь все очень тонко и деликатно. Мы не должны в этом празднике перейти рамки православия и уйти в язычество», — отметила Ирина Сухолет.

Такие представления проходят в Патриаршем подворье храма великомученика Дмитрия Солунского пятый год подряд, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что гастрономический фестиваль провели в Долгопрудном в честь Масленицы.

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