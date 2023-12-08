Подмосковье 08 декабря 2023, 16:04 Студенты института культуры в Химках победили в международном конкурсе инструментальной музыки Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Студенты Московского государственного института культуры в Химках заняли три призовых места на международном конкурсе инструментальной музыки имени Яна Сибелиуса JSFest.

Участников судили профессиональные музыканты, например президент Международной культурной ассоциации города Турку Светлана Мюхкюря. Участники конкурса представили концертные номера на различных музыкальных инструментах.

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Первое место в категории старше 20 лет занял Олег Клопов, второе место у Константина Шутова. Также диплом второй степени в категории 16-20 лет получил Даниил Руднев.

«Сейчас наши химчане прославляют не только округ, но и весь регион, показывая такие высокие результаты. Конечно это еще и заслуга преподавателей вуза, которые позволяют молодежи раскрыться и найти себя в творчестве», — отметил муниципальный депутат Александр Дряннов.

Представители Московского государственного института культуры также поздравили студентов с победой в конкурсе и пожелали дальнейших успехов на творческом пути.

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