Подмосковье 08 апреля 2024, 17:49 Студенты из Химок победили на международном конкурсе танцоров и хореографов Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Студенты Московского государственного института культуры из Химок заняли первое место на XII международном конкурсе-фестивале «Михаил Мурашко приглашает друзей». Звания лучших удостоились танцоры хореографического ансамбля «Новые имена» и танцевальный дуэт.

Городской округ в художественном состязании представил хореографический ансамбль «Новые имена» кафедры народного танца. Ребята получили диплом лауреатов первой степени в номинации «Русский сценический танец — ансамбль». Такой же награды удостоились Егор Живаев и Дарья Бирюкова. Их дуэт представил номера «Казачья-залихватская» и «Валенки».

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Кроме этого, жюри отметило работу балетмейстеров Московского государственного института культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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