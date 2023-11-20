Подмосковье 20 ноября 2023, 18:53 Студенты института имени Пирогова навестили юных пациентов МОДКТОБ Фото: Кукушкина Елизавета

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Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница сотрудничает со многими волонтерскими центрами и всегда готова поддержать любые волонтерские начинания. Так, студенты, медики и волонтеры института имени Пирогова навестили маленьких пациентов областной травматолого-ортопедической больницы.

«Многие студенты-медики становятся волонтерами в больницах, где они могут оказывать профессиональную помощь, а также проявлять заботу и внимание к маленьким пациентам. Студенты-медики организовывают различные мероприятия для детей, такие как игры, конкурсы, викторины и даже театральные представления», — прокомментировал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

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По его словам, такие виды активности помогают не только развлечь маленьких пациентов, но и укрепить их дух и веру в лучшее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении медицинских кадров в Подмосковье. По его словам, медицинские центры привлекли свыше двух тысяч новых медработников в этом году.

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