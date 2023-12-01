Подмосковье 01 декабря 2023, 17:03 Студенты и школьники в Люберцах приняли участие в финансовом квесте Министерство экономики и финансов МО

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Интерактивная игра «В мире финансов» прошла в «Техникуме экономики и права Московского регионального союза потребительской кооперации» в Люберцах. Ребята проверили свои знания и попробовали силы в решении финансовых задач.

Участниками квеста стали 80 учащихся. Для них сформировали восемь станций, посвященных разным темам: «Личные финансы», «Налоги, люди, государство», «Зарабатывай сегодня», «Фирма за 8 минут», «Финансы», «Финансовые мошенничества», «Деньги» и «Осознанное потребление».

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«Знания, которые я получил на финансовом квесте, будучи студентом второго курса Звенигородского колледжа, помогли мне лучше усвоить изучаемый материал. Я планирую связать свою жизнь с экономикой и финансами, и я уверен, что еще не раз воспользуюсь ими при планировании бюджета или при устройстве на работу», — поделился студент Никита Ермаченков.

Победителей финансовой игры определи по количеству набранных баллов. Организаторы наградили ребят ценными призами: беспроводной колонкой, удобными герметичными ланчбоксами и другими.

Организаторами квеста выступили Министерство экономики и финансов Московской области, ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, УФНС России по Московской области и АНО «Россия — страна возможностей».

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