Подмосковье 21 марта 2023, 13:53 Студенты и школьники смогут создать уникальные IT-проекты на хакатоне в Дубне и побороться за денежный приз

Читать 360tv в

Регистрацию на хакатон «Цифра.zone. Технологическая модернизация» открыли в ОЭЗ «Дубна» для школьников и студентов Подмосковья. Участники будут решать задачи от государства и бизнеса — создавать нейросети, чат-боты и другие проекты.

Как рассказала зампред правительства, глава региона Подмосковья Екатерина Зиновьева, хакатон пройдет в третий раз — с 7 по 28 апреля. Участники создадут прототипы программных решений под требования заказчика.

Реклама

«Цель проста: вовлечь в научно-техническую деятельность побольше талантливых ребят, дать им возможность раскрыть свой потенциал и реализовать проекты», — сказала Екатерина Зиновьева.

Реклама

Стать участниками смогут аспиранты, студенты и школьники. Среди их проектов выберут лучшие, которые позже могут реализовать на практике.

Подать заявку и зарегистрироваться на мероприятие можно до 5 апреля. Подробнее можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».