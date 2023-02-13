Подмосковье 13 февраля 2023, 15:47 Студенты и школьники Богородского округа написали письма бойцам СВО к 23 февраля

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Студенты и школьники Богородского округа присоединились к акции «Доброе дело». Ребята написали письма участникам СВО ко Дню защитника Отечества.

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Только из медицинского и педагогического колледжей собрали более 200 писем. Еще сотни посланий написали школьники и волонтеры со всего Богородского округа.

«По велению своей души <…> такие акции мы проводили и раньше. Мы собирали носки для наших воинов для акции „Тепло родного дома“, и некоторые ребята писали записки [к посылкам]», — рассказала педагог-организатор Московского областного медицинского колледжа № 1 Евгения Тигунова.

По словам организаторов, послания ребят с нетерпением ждут на фронте.

«Такие письма от молодежи, от студентов, от волонтеров, от бабушек подкладывают в гуманитарную помощь. [Очень радостно], когда они приходят на фронт ребятам, которые сейчас участвуют в СВО. У них сразу возникает понимание, что их кто-то ждет. Их ждут дома и их поддерживают», — сказал сотрудник сектора по развитию добровольческой деятельности администрации Богородского городского округа Максим Зотов.

В рамках проекта «Доброе дело» бойцам СВО передадут не только письма, но и подарки к предстоящему празднику, гуманитарную помощь. Уже на днях все гостинцы от жителей округа привезут в Балашиху. Там их отсортируют и упакуют, чтобы к 23 февраля доставить в зону специальной военной операции.

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