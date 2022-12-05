Подмосковье 05 декабря 2022, 10:54 Студенты и преподаватели МГОУ провели мастер-классы и лекции о креативном мышлении

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Выездная артшкола «Морошка» на базе агробиологической станции МГОУ «Акатово» завершила работу. Для студенческого актива провели мастер-классы, лекции и другие мероприятия о креативном мышлении и самоуправлении.

Проект подготовили студенты факультета изобразительного искусства и народных ремесел. Ребятам рассказали о построении личного бренда и выборе направления деятельности. Участники подготовили арт-объекты, посвященные университету.

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В рамках блока «Студенческое самоуправление» провели обучение нового состава совета обучающихся. Спикерами стали 14 председателей советов факультетов и председатель совета обучающихся вуза. Студентам рассказали, как правильно управлять коллективом, и разработали план развития воспитательной работы и молодежной политики.

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