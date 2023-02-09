Подмосковье 09 февраля 2023, 15:22 Студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» из Клина передали гуманитарную помощь бойцам СВО

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Преподаватели и студенты колледжа «Подмосковье» в Клину подготовили для бойцов СВО 500 писем и около двух тысяч банок тушенки и сгущенки. Гуманитарный груз отправят при помощи ОНФ и Всероссийского Комитета семей воинов Отечества.

Для передачи помощи в Клин прибыли руководитель комитета, член совета по правам человека Юлия Белехова и главный советник регионального исполкома ОНФ Валентин Елисеенко.

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Глава округа Алена Сокольская рассказала, что это не первая партия помощи, которую направляют вместе со студентами. Перед Новым годом они собирали теплые вещи и подарки, а теперь — тушенку и сгущенку. Большое значение имеют и письма, их направят адресно — в госпиталь и на фронт.

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«И пусть кружка горячего чая со сгущенкой и детское письмо с теплыми пожеланиями согреет нашим парням вдали от дома и тело, и душу», — подчеркнула она.

Глава комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова поблагодарила ребят за помощь и рассказала, что груз отвезут на фронт уже завтра.

«Здорово, что ребята всё активнее и креативнее вовлекаются в эту работу. Вот есть лучшие по профессии, а есть — лучшие по жизни. В Клину именно такие люди живут», — отметила она.

С марта 2022 года студенты колледжа «Подмосковье» отправили в зону СВО свыше тонны гуманитарной помощи. Это три тысячи пар носков, теплые вещи, лекарства, печи и многое другое.

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