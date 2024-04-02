02 апреля 2024, 17:57
Студенты и педагоги Подмосковья присоединились к акции по поддержке людей с аутизмом
Акция «Зажги синим» прошла в Подмосковье 2 апреля. Она привлекает внимание на необходимость помощи людям с неизлечимыми забоеваниями. К ней присоединились студенты и педагоги подмосковных колледжей и университетов
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, акция призвана повысить уровень жизни людей с неизлечимыми заболеваниями. Ее участники провели обучающие беседы, создали плакаты с информацией об особенностях аутизма и советами по взаимодействию с такими людьми.
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Синий цвет стал символом аутизма. В знак поддержки им подсвечивают города.
В ведомстве добавили, что принять участие в акции можно, подсветив синей лампой или гирляндой окна, надеть одежду голубого цвета или подсветить им фото профиля.
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Образование
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