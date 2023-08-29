Студенты и педагоги Красногорска собрали школьные принадлежности для детей Донбасса | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:02 Студенты и педагоги Красногорска собрали школьные принадлежности для детей Донбасса Министерство образования Московской области

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Педагоги и студенты Красногорского колледжа присоединились к акции по сбору ученических принадлежностей для детей Донбасса «Собери рюкзак в школу». Для ребят подготовили портфели с одеждой, обувью, тетрадями, пеналами, красками и другими необходимыми вещами.

Как отметили в Минобразования Подмосковья, колледж также поддержал акцию «Собери ребенка в школу», направленную на помощь семьям с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию или социально опасное положение.

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«Пускай День Знаний станет еще одним поводом для детской радости!» — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 1 Сентября из Подмосковья на Донбасс доставят 7,5 тонны канцелярских товаров для школьников. Также он поблагодарил участников акции «Доброе дело» за труд.

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