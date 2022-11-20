Подмосковье 20 ноября 2022, 10:58 Студенты Гжельского госуниверситета рассказали на форуме о профилактике терроризма Региональный форум по профилактике экстремизма прошел в Гжельском госуниверситете Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Региональный форум по профилактике экстремизма прошел в Гжельском государственном университете в Раменском городском округе Московской области. Студенты по уже сложившейся в вузе традиции вступили с номерами, посыл которых соответствовал лозунгу форума: «Терроризму — нет».

Учащиеся рассказали о профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Также на территории университета устроили тематическую выставку с плакатами.

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«Именно молодежь является зачастую объектом в части агитации, экстремизма и насилия. И именно молодежь может противопоставить себя этому злу», — отметил ректор вуза Денис Сомов.

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Студентка Ольга Усачева подчеркнула, что терроризм — угроза мировой важности, поэтому поднимать эту тему необходимо.

«Об этом надо говорить, чтобы предотвратить какие-то террористические акты, насильственные действия, психологические», — считает девушка.

Мероприятие состоялось в Гжельском государственном университете уже в пятый раз.