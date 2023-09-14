Подмосковье 14 сентября 2023, 11:42 Студенты Губернского колледжа встретились с депутатом Мособлдумы по проекту «Диалог на равных» Министерство образования Московской области

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Студенты Губернского колледжа встретились с депутатом Мособлдумы Татьяной Карзубовой. Мероприятие состоялось по проекту «Диалог на равных».

Участники встречи обсудили развитие образования в городе, строительство новых школ и дошкольных учреждений, а также создание зон активного отдыха молодежи.

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«Депутат отметила, что в Губернском колледже обучается большое количество ответственных, творческих людей, которые внесут огромный вклад в развитие образования и спорта в городском округе Серпухов и подмосковном регионе», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Карзубова также рассказала о предлагаемых программах и мероприятиях для студентов, направленных на развитие их культурного потенциала.

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