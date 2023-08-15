Подмосковье 15 августа 2023, 12:40 Студенты Губернского колледжа Серпухова отправили гуманитарную помощь российским бойцам в зону СВО Министерство образования Московской области

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Активисты волонтерского корпуса «Мы вместе!» Губернского колледжа в Серпухове отправили гуманитарный груз для участников СВО. Родители и преподаватели помогли юным добровольцам со сбором помощи для российских солдат.

Как отметили в Министерстве образования Подмосковья, груз адресовали 27-й мотострелковой бригаде воинской части 61899. Студенты подготовили для бойцов рации, бинокли, саперные лопаты, москитные сетки, предметы личной гигиены и продукты.

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Также в ведомстве добавили, что волонтеры колледжа регулярно направляют помощь для военнослужащих на передовой. Кроме того, добровольцы активно проводят различные мероприятия в целях патриотического воспитания детей и подростков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.

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