Подмосковье 19 января 2024, 17:26 Студенты ГСГУ стали призерами всероссийских соревнований по конькобежному спорту Министерство образования МО

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Студенты ГСГУ заняли призовые места на Кубке России по конькобежному спорту. Медали получили Марина Таунгавер с технологического факультета и выпускник факультета физической культуры и спорта Даниил Алдошкин.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, Марина Таунгавер выиграла бронзовую медаль в женской командной гонке на шесть кругов. Даниил Алдошкин выиграл золото на дистанциях пять тысяч и 1,5 тысячи метров, а также занял первое место в масс-старте на 16 кругов.

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Соревнования прошли с 15 по 17 января в Челябинске.

«Команда Московской области продолжает доказывать свою силу и достигать великих успехов в мире спорта. Марина Таунгавер и Даниил Алдошкин являются отличными примерами для других студентов и спортсменов, демонстрируя, что с самоотдачей и настойчивостью можно достичь великих результатов», — добавили в ведомстве.

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