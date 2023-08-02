Подмосковье 02 августа 2023, 15:23 Студенты ГИТИСа проведут мастер-классы по актерскому мастерству в музее Истры https://welcome.mosreg.ru/

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Студенты Российского государственного института театрального искусства (ГИТИС) проведут мастер-классы «Актерское внимание» и «Основа движка» в музее «Новый Иерусалим» в Истре 3 и 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

На мероприятии «Актерское внимание» артисты покажут посетителям упражнения, которые исполнители практикуют перед выходом на сцену. Также студенты ГИТИСа обучат творческому воображению, партнерству и вниманию. На мастер-классе «Основа движка» участникам расскажут о сценических движениях с помощью работы над телом.

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Занятия пройдут по проекту студентов актерского, режиссерского и продюсерского факультетов «Театральная лаборатория». Начало мастер-классов запланировано на 16:00, вход свободный.

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