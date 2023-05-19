Подмосковье 19 мая 2023, 18:10 Студенты Финансового университета при правительстве России прошли практику в Мособлконтроле Главное контрольное управление Московской области

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Студенты Финансового университета при правительстве России прошли практику в Главном контрольном управлении Московской области. Об этом сообщила замначальника управления внеплановых и контрольно-аналитических мероприятий Татьяна Холоднова.

Производственную практику в апреле-мае этого года прошли два студента.

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«Во время практики ребята успешно перенимали опыт, приобрели практические навыки профессиональной деятельности в области внутреннего государственного финансового контроля, усвоили общие принципы деятельности», — уточнила Холоднова.

Молодые люди получили положительные оценки.

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