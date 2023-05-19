19 мая 2023, 18:10
Студенты Финансового университета при правительстве России прошли практику в Мособлконтроле
Студенты Финансового университета при правительстве России прошли практику в Главном контрольном управлении Московской области. Об этом сообщила замначальника управления внеплановых и контрольно-аналитических мероприятий Татьяна Холоднова.
Производственную практику в апреле-мае этого года прошли два студента.
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«Во время практики ребята успешно перенимали опыт, приобрели практические навыки профессиональной деятельности в области внутреннего государственного финансового контроля, усвоили общие принципы деятельности», — уточнила Холоднова.
Молодые люди получили положительные оценки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов школьников.
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Студенты
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