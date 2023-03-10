Подмосковье 10 марта 2023, 09:33 Студенты МГИМО в Одинцове обсудили с научным сообществом проблему гендерного неравенства

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Научно-практическая конференция, посвященная проблеме гендерного неравенства, прошла в Одинцове. Студенты МГИМО и приглашенные эксперты осветили вопросы борьбы с дискриминацией в рабочем коллективе.

Одной из важных тем дискуссии стало разделение профессий и неравная оплата труда.

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«Почти 76% опрошенных считают, что хорошими работниками могут быть и мужчины, и женщины. При этом разрыв в заработной плате мужчин и женщин остается почти 30%», — рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

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Также на мероприятии обсудили отношение работодателей к беременным, стереотипы о том, что мужчины лучше справляются с руководящими должностями и, конечно, запрещенные профессии для женщин. Для каждой проблемы студенты предлагали свои решения.

«Мы сейчас с ребятами поговорили, оказалось, темы им очень интересны. Они видят в законодательстве узкие места, которые можно расшить», — отметила член правительственной комиссии по вопросам малого и среднего предпринимательства Александра Закирова.

По словам экспертов, предложенные студентами стратегии открывают хорошие перспективы для преодоления гендерного неравенства.

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