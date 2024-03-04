04 марта 2024, 14:53
Студенты балашихинского колледжа «Энергия» собрали гуманитарную помощь бойцам СВО
Студенты и преподаватели балашихинского колледжа «Энергия» собрали гуманитарную помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. Подобные акции в учебном заведении проходят регулярно.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, учителя, ребята и их родители собрали медикаменты, теплую одежду, предметы личной гигиены, термобелье, консервы и другие необходимые военнослужащим вещи, а также написали письма со словами благодарности и поддержки.
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В ведомстве отметили, что колледж оказывает шефскую помощь Четвертой разведывательной роте Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.
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Балашиха
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