Подмосковье 25 февраля 2023, 16:57 Студенты Балашихи защитили проекты по охране окружающей среды на Молодежном водном конкурсе

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Студенты Балашихи презентовали проекты по защите окружающей среды в родном городе на Молодежном водном конкурсе. Учащиеся колледжей и техникумов Московской области представили 15 работ.

Проект организовал институт консалтинга экологических проектов при поддержке Минприроды. Жюри возглавила замначальника ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Надежда Точенова. Эксперты выбрали пять лучших работ.

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Первое место занял Раменский колледж с проектами «Разработка системы для получения свежей зелени в условиях учебного заведения» и «Разработка портативного устройства для фильтрации и очищения воды».

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Второе место получила Анастасия Лукашова из Гидрометеотехникума с работой «История и перспективы производства гидрологических наблюдений на водных объектах Балашихи», а третье — Софья Ермакова из этого же суза за проект «Накопление тяжелых металлов в донных отложениях реки Пехорка».

Одна из участниц конкурса Ольга Раизина посвятила свою работу определению хлорат-ионов в природных водах Балашихи.

«В некоторых пробах воды были обнаружены превышения предельно допустимой концентрации. Отправлены обращения в Росприроднадзор. Ждём ответа», — рассказала Ольга Раизина.

Победитель конкурса представит Подмосковье на всероссийском этапе конкурса.

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