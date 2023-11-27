Подмосковье 27 ноября 2023, 10:06 Студенты архитектурных вузов помогли создать дизайн-проект для школы № 22 в Королеве Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Участники федеральной программы «Школа мечты» разработали дизайн-проекты по обновлению зданий и территорий двух российских СОШ. Одна из них — это школа № 22 в Королеве.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что проект «Школа мечты» создан в поддержку президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений. В разработке проектов участвуют студенты российских вузов, обучающихся по направлению «Архитектура» и «Дизайн». Свои финальные работы участники защитили перед директорами учреждений, командой программы и представителями профильных министерств.

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Руководитель департамента развития инфраструктуры Минпросвещения Ирина Шварцман отметила, что студенческие проекты с учетом трендов в образовании — большая помощь для школ. Она выразила надежду, что в рамках программы будут разработаны комплексные решения для обновления школьных пространств.

Директор школы № 22 Королева Николай Загорудкин отметил, что участники проекта предложили нетривиальную концепцию обновления здания. Проект характеризует образовательное учреждение, его уникальность, историю и значимость для микрорайона.

Ожидаемый итог проекта «Школа мечты» — это сотни современных проектов, по которым будут отремонтированы школы во всех регионах России. Долгосрочный эффект — изменение отношения к социальному дизайну.

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