Подмосковье 12 января 2023, 09:40 Студенты-аграрии из Подмосковья поучаствовали в федеральном конкурсе «Кейс-чемпионат»

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Федеральный конкурс среди студентов аграрных и технических учебных заведений «Кейс-чемпионат — 2022» завершился. В нем поучаствовали свыше 400 человек, 31 из которых — представители Москвы и Подмосковья. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

«Проекты для студентов-аграриев — это, безусловно, огромный вклад в сельскохозяйственный потенциал страны. Для молодежи это уникальный, неоценимый опыт и профессиональный трамплин для развития в профессии», — сказал он.

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Участниками чемпионата также стали студенты из Санкт-Петербурга, Белгорода, Орла, Калуги, Курска и других городов. В финал вышли 17 человек, которые смогли доработать свои проекты на производственных площадках и защитить их перед экспертами. Приз в размере 100 тысяч рублей и гарантированное место работы получили пять финалистов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Работу по его внедрению продолжат в наступившем году.

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