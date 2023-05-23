Подмосковье 23 мая 2023, 15:20 Студенту из Нигерии с острой кишечной непроходимостью помогли в больнице в Видном Пресс-служба Видновской РКБ

Читать 360tv в

Житель Нигерии 26 лет обратился за помощью в больницу Видного с жалобами на вздутие и боли в животе. Ему диагностировали странгуляционную непроходимость сигмовидный кишки.

Юноша прибыл в Подмосковье на учебу из Филиппин. Для спасения студента врачи провели срочную операцию. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Денис Мирошников, кишка пациента была раздута до 15 сантиметров в диаметре.

Реклама

«Мы обнаружили странгуляционную непроходимость сигмовидный кишки. Кишка была очень сильно раздута до 15 сантиметров в диаметре, и, судя по характерным изменениям, было видно, что перекрут случался и ранее», — сказал он.

Пациенту провели резекцию с наложением анастомоза, это помогло помочь ему с давней проблемой.

Острая кишечная непроходимость — состояние, при котором нарушается проходимость органа. Это 3,8% от всех патологий, который входят в понятие острого живота. При отсутствии лечения такое заболевание может привести к некрозу и перитониту.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже был выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».