Подмосковье 26 мая 2023, 18:29 Студентов Подмосковья пригласили на всероссийский IT-слет 1 и 2 июня

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Второй всероссийский ИОТ-слет пройдет в Москве 1 и 2 июня. Это крупнейшее мероприятие для IT-команд российских вузов. Мероприятие направлено на внедрение индивидуальных образовательных траекторий, которые позволят учащимся влиять на построение профиля своих компетенций. Студентам Подмосковья предложили присоединиться к слету.

Благодаря ИОТ студенты могут выбирать не только базовые общие дисциплины, но и дополнительные курсы. Согласно мнениям экспертов, это позволит развить у обучающихся самоорганизацию, самостоятельность и умение делать важный выбор.

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Перед участниками слета выступят IT-директора, проректоры и сотрудники российских вузов. На встрече представят и обсудят отечественные цифровые решения для индивидуализации высшего образования, а также опыт их применения университетами.

В первый день мероприятия состоится дискуссия «Локальный цифровой зверинец или унифицированный ландшафт. К чему идем?». В ней также примет участие профессор МШУ «СКОЛКОВО» Андрей Волков.

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