Подмосковье 23 мая 2023, 16:22 Студентов Подмосковья пригласили на день открытых дверей в Минтрансе России 30 мая Минтранс России

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Министерство транспорта России проведет день открытых дверей 30 мая. На встречу приглашают студентов выпускных курсов и молодых специалистов, обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры.

На дне открытых дверей выступят руководители департаментов. Они расскажут о работе Минтранса и перспективах развития отрасли.

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Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

День открытых дверей пройдет по адресу: улица Рождественка, дом 1, строение 1. Сбор участников пройдет до 16:30. При себе необходимо иметь паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов школьников.

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