Подмосковье 22 апреля 2024, 13:45 Студентов Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников Медиасток.рф

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Мошенники организуют фальшивые научные конференции, на которые попадаются студенты и преподаватели, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области. Они отправляют приглашения на участие, где потребуется оплата, но на самом деле никаких мероприятий не проводится, а деньги уходят злоумышленникам.

Чтобы избежать подобного обмана, необходимо проверить организатора мероприятия. Следует изучить домен почты и ознакомиться с информацией о проведении предыдущих конференций. Если мероприятие проводится ежегодно — о нем можно найти достоверную информацию в интернете.

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Также Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности и передать ее родственникам. Памятка доступна на портале госуслуг.

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