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    25 января 2021, 15:30

    «Неспроста на лидирующих позициях». Студентов Подмосковья поздравили с их днем

    Анастасия Аброськина

    Сегодня студенты всей страны отмечают свой праздник. В Подмосковье ребят поздравила министр образования региона Ирина Каклюгина. На встрече с учащимися она отметила, что пять областных университетов уже вошли в топ-100 по России.
    «Неспроста на лидирующих позициях». Студентов Подмосковья поздравили с их днем | Изображение 1

    Ирина Каклюгина пообщалась за завтраком со студентами МГОУ, Коломенского и Орехово-Зуевского университетов. Они будущие учителя.

    По словам министра, в Подмосковье активно развивают систему высшего образования. Здесь работает шесть университетов. В них учатся почти 40 тысяч ребят.

    Мы неспроста занимаем лидирующие позиции по подготовке педагогических кадров. Из 120 направлений подготовки больше половины — педагогические специальности

    Ирина Каклюгина.
    «Неспроста на лидирующих позициях». Студентов Подмосковья поздравили с их днем | Изображение 2

    Не первый год в Подмосковье составляют рейтинг выпускников педагогических направлений. Он учитывает уровень владения иностранным языком, участие в конкурсах, проектах, результат практики и успеваемость.

    «На сайтах вузов размещены электронные портфолио студентов с итогами рейтинга. Директора смогут подбирать кадры исходя из опубликованной информации. Это очень удобно», — рассказала Ирина Каклюгина.

    По ее словам, школы Подмосковья укомплектованы педагогами уже на 98%. Кроме того, она напомнила, что студенты вернутся к очной учебе с 8 февраля — сразу после каникул.

    «Неспроста на лидирующих позициях». Студентов Подмосковья поздравили с их днем | Изображение 3

    Но вирус никуда не исчез — важно соблюдать правила безопасности в транспорте, по дороге в вуз и в самом учреждении

    Ирина Каклюгина.

    Ирина Каклюгина призвала жителей Подмосковья продолжать носить маски, соблюдать дистанцию, чаще мыть руки и следить за своим самочувствием.