Колледж для ребят с золотыми руками. В Щелкове студентов научат ремонту машин на немецком оборудовании

Здесь студенты получают знания во многих сферах. Например, в строительстве, энергетике, газообеспечении. Колледжу свыше 80 лет, и второй год подряд он входит в российский топ-100.

Теперь в учреждении запустили новый образовательный центр Bosch. Сегодня немецкая группа компаний — ведущий мировой поставщик автомобильных и промышленных технологий. Она договорилась о сотрудничестве с правительством Подмосковья.

Уже после девятого класса примерно половина ребят идет в колледжи, чтобы получить разные навыки. И, как правило, у ребят золотые руки. А ключевое — переоснастить наши колледжи. Мы стремимся уйти от ПТУ, которые были раньше, — без тренажеров, без всего того, на чем можно учиться Андрей Воробьев.

В колледже начнут готовить ребят по пяти новым направлениям. Выпускники станут специалистами по электрическим приводам, диагностике, ремонту и обслуживанию автомобилей. Для учебы в центре Bosch будут набирать по 75 человек в год.

«Каждый парень хочет реализовать себя. И важно, чтобы он был востребован в самых престижных направлениях своего ремесла. Здесь ребята работают и на КамАЗах в том числе. А наставники — это ключевое», — подчеркнул Воробьев.

Компания создала для студентов специальные мастерские по образцу автосервиса с необходимыми электроинструментами и техникой для практики. К такому высокому уровню оснащения колледжей Подмосковья и надо стремиться, отметил губернатор.

Наша задача — все 49 колледжей оснастить по последнему слову техники, чтобы тренажеры соответствовали вызовам сегодняшнего дня, XXI века. Поэтому и конкурс в наши колледжи растет — где-то пять, шесть, семь человек на место Андрей Воробьев.

Общаясь со студентами, губернатор поблагодарил их за усердие и высокий результат на конкурсах. Например, ученики не один раз брали золотые медали национального чемпионата WorldSkills.

«Отсюда ребята выходят во всеоружии. Более того, они участвуют в сложных соревнованиях WorldSkills. Там серьезные требования и контроль. Все идет на часы, секунды — ты должен диагностику быстро сделать, устранить неисправности и сразу почувствовать, как работает автомобиль», — рассказал губернатор.

Щелковский колледж участвует в программе дуального обучения Российско-Германской внешнеторговой палаты. Пройдя обучение по профессиям повар, пекарь или мясник, студенты получают два диплома: российский и немецкий.