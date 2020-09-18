facebook_pixel
    18 сентября 2020, 12:12

    Колледж для ребят с золотыми руками. В Щелкове студентов научат ремонту машин на немецком оборудовании

    Анастасия Аброськина, Дмитрий Степанищев

    Щелковский колледж Подмосковья начал сотрудничать с немецкой группой компаний Bosch. Теперь студентов обучат обслуживанию и ремонту машин при поддержке партнеров из Германии. Уже подготовили современное оборудование для занятий. Пообщаться со студентами, получившими новые возможности, приехал губернатор Андрей Воробьев.

    Здесь студенты получают знания во многих сферах. Например, в строительстве, энергетике, газообеспечении. Колледжу свыше 80 лет, и второй год подряд он входит в российский топ-100.

    Теперь в учреждении запустили новый образовательный центр Bosch. Сегодня немецкая группа компаний — ведущий мировой поставщик автомобильных и промышленных технологий. Она договорилась о сотрудничестве с правительством Подмосковья.

    Уже после девятого класса примерно половина ребят идет в колледжи, чтобы получить разные навыки. И, как правило, у ребят золотые руки. А ключевое — переоснастить наши колледжи. Мы стремимся уйти от ПТУ, которые были раньше, — без тренажеров, без всего того, на чем можно учиться

    Андрей Воробьев.

    В колледже начнут готовить ребят по пяти новым направлениям. Выпускники станут специалистами по электрическим приводам, диагностике, ремонту и обслуживанию автомобилей. Для учебы в центре Bosch будут набирать по 75 человек в год.

    Колледж для ребят с золотыми руками. В Щелкове студентов научат ремонту машин на немецком оборудовании | Изображение 1

    «Каждый парень хочет реализовать себя. И важно, чтобы он был востребован в самых престижных направлениях своего ремесла. Здесь ребята работают и на КамАЗах в том числе. А наставники — это ключевое», — подчеркнул Воробьев.

    Компания создала для студентов специальные мастерские по образцу автосервиса с необходимыми электроинструментами и техникой для практики. К такому высокому уровню оснащения колледжей Подмосковья и надо стремиться, отметил губернатор.

    Наша задача — все 49 колледжей оснастить по последнему слову техники, чтобы тренажеры соответствовали вызовам сегодняшнего дня, XXI века. Поэтому и конкурс в наши колледжи растет — где-то пять, шесть, семь человек на место

    Андрей Воробьев.

    Общаясь со студентами, губернатор поблагодарил их за усердие и высокий результат на конкурсах. Например, ученики не один раз брали золотые медали национального чемпионата WorldSkills.

    Колледж для ребят с золотыми руками. В Щелкове студентов научат ремонту машин на немецком оборудовании | Изображение 2

    «Отсюда ребята выходят во всеоружии. Более того, они участвуют в сложных соревнованиях WorldSkills. Там серьезные требования и контроль. Все идет на часы, секунды — ты должен диагностику быстро сделать, устранить неисправности и сразу почувствовать, как работает автомобиль», — рассказал губернатор.

    Щелковский колледж участвует в программе дуального обучения Российско-Германской внешнеторговой палаты. Пройдя обучение по профессиям повар, пекарь или мясник, студенты получают два диплома: российский и немецкий.

    Новости SMI.FM