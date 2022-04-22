Студентов МГИМО познакомили с технологией переработки отходов

Будущие дипломаты собрались в Солнечногорске чтобы понаблюдать за процессом переработки отходов.

На одном из предприятий «ЭкоЛайн» без участия человека отсеиваются металлические компоненты, пластик, бумага и даже органические отходы. Все кроме органики формируют в прессованные кубы, потом перерабатывают и используют повторно.

На производстве применена технология туннельного компостирования. Органические отходы будут перегнивать в закрытых контейнерах при температуре 60-70 градусов 21 день. А после станут технологическим грунтом, который подойдет для строительства дорог.

Председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова отметила, что данный комплекс позволяет перерабатывать 40 процентов отходов.

КПО НЕВА построен в 2022 году. Он оснащен новейшим оборудованием и технологиями, способен перерабатывать до 500 тысяч тонн мусора ежегодно.