Студентов медвузов отправили на практику в Домодедовскую больницу

Студенты старших курсов Волгоградского государственного медицинского университета проходят практику в Домодедовской центральной городской больнице. Будущие врачи трудятся в качестве медсестер и медбратьев.

Всего в городской больнице практикуются пять студентов из Волгограда. Руководство медицинского учреждения обеспечивает им проживание, питание и трансфер до места работы и обратно. Как отметил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, медучреждение заинтересована в том, чтобы на работу приходили молодые специалисты.

«При успешном прохождении практики после окончания вуза мы дадим молодым специалистам от больницы целевые направления и в ординатуру их высшего учебного заведения. После окончания обучения они смогут работать в Домодедове узкопрофильными медицинскими специалистами», — пояснил он.

Домодедовская горбольница заключила долгосрочные соглашения о сотрудничестве с ведущими медицинскими вузами России. Благодаря этому в 2021 году в медучреждение устроились работать 40 молодых специалистов.