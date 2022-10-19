Студентов из Подмосковья пригласили на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал» | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 15:47 Студентов из Подмосковья пригласили на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал»

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Всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал» пройдет с ноября по июнь. На нее пригласили учащихся подмосковных вузов. Зарегистрироваться как участник можно до 15 ноября.

Олимпиада направлена на поддержку выдающихся студентов и создание возможностей для их реализации и профессионального становления. Участие в ней поможет продолжить обучение в одном из ведущих вузов страны, начать карьерный путь в крупной компании или получить денежную премию от 100 до 200 тысяч рублей.

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В прошлом году в олимпиаде поучаствовали свыше 624 тысяч студентов, из которых 4082 получили дипломы и 136 — медали. В этом году для участников доступны свыше 70 направлений, которых охватывают все профессиональные сферы — от медицины до педагогических наук. Среди новых выделили «Индустрия питания», «Региональное развитие и урбанистика», «Углеродное регулирование», «Креативные индустрии» и другие.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.