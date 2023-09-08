08 сентября 2023, 16:15
Студентов из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс цифрового строительства
Студенты и выпускники до 25 лет могут принять участие во всероссийском конкурсе BimSkills. Это уникальный проект по поиску лучших специалистов в области цифрового строительства.
Конкурс пройдет в три этапа: удаленный — с 1 сентября по 31 октября, очный — с 13 по 14 ноября и церемония награждения — 17 ноября.
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Победители BimSkills смогут трудоустроиться или получить оплачиваемую стажировку в ведущих проектных и девелоперских компаниях. Подать заявку на участие в конкурсе и узнать подробности можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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