Подмосковье 23 ноября 2023, 22:19 Студентов из Мариуполя ознакомили с технологией надзора за строительством в Подмосковье Главгосстройнадзор МО

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Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян провел встречу со студентами института строительства, архитектуры и ЖКХ «Приазовского государственного технического университета». Учащимся рассказали о технологии надзора за строительством.

Студенты первоначально познакомились с архитектурой и историей Московской области в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». На следующий день они посетили Дом правительства Московской области, а также студию телеканала «360», аллею ветеранов и почетных жителей Подмосковья, а также Центр управления регионом.

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Экскурсию в здании Дома правительства провел почетный житель Московской области Дмитрий Городецкий. Особый интерес вызвало посещение испытательной лаборатории, где студентам продемонстрировали анализ строительных смесей, оценку качества бетона, дорожного покрытия, а также проверку прочности кирпичей и другие работы.

«Такого технического оснащения я еще не видел. Это грандиозно», — поделился впечатлениями студент вуза Кирилл Иванов.

Главгосстройнадзор МО

Артур Гарибян в заключение добавил, что беседа получались насыщенной и результативной.

Ранее губернатор Московской области рассказал, что проект по капремонту в регионе является самым крупным в стране.

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