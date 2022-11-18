Подмосковье 18 ноября 2022, 12:22 Студентов-переводчиков и преподавателей из Подмосковья пригласили на дискуссию в МГОУ

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МГОУ и Ассоциация преподавателей перевода пригласили студентов, выпускников вузов и педагогов поучаствовать в дискуссии «Перевод объединяет». На ней выступят эксперты области, пройдет блиц-собеседование с представителями компаний и многое другое.

В программе выступления практикующих переводчиков и других представителей индустрии, нетворкинг на актуальные темы отрасли, а также неформальное общение студентов с экспертами.

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Среди спикеров мероприятия представители Protranslation, Literra, Transeller, PALEX, ЛИНСО, «Альфатран», «Альба», Школа нефтегазового английского LinguaOil и других компаний.

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Дискуссионная площадка позволит студентам столицы и области узнать о рынке переводческих услуг и получить шанс пройти стажировку в компании.

Регистрация доступна по ссылке до 25 ноября.

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