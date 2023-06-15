Подмосковье 15 июня 2023, 14:16 Студентов химических вузов Подмосковья пригласили на стажировку ОЦ "Взлёт"

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Центр «Сириус» организовывает стажировки для студентов и аспирантов химических вузов, занимающихся подготовкой школьников к олимпиадам. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

«Количество участников ограничено — не более 8 человек. Зачисление на обучение проводится по итогам конкурсного отбора», — уточнили в ведомстве.

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Чтобы принять участие в стажировке, необходимо до 3 июля подать заявку по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

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