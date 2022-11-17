17 ноября 2022, 13:28
Студентки техникума в Дмитрове сшили 90 комплектов термобелья для мобилизованных
Студентки Дмитровского техникума занялись шитьем для мобилизованных. Они создали 90 комплектов термобелья и 50 спальных мешков.
Сейчас девушки изготавливают для военнослужащих носилки, которые будут использовать ля транспортировки раненных. Студентки занялись помощью бойцам с первых дней проведения СВО.
Реклама
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что число обращений по теме частичной мобилизации снизилось в Подмосковье.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Студенты
Дмитров
Специальная военная операция РФ на Украине
Частичная мобилизация в РФ
Реклама
Реклама