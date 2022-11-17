Подмосковье 17 ноября 2022, 13:28 Студентки техникума в Дмитрове сшили 90 комплектов термобелья для мобилизованных

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Студентки Дмитровского техникума занялись шитьем для мобилизованных. Они создали 90 комплектов термобелья и 50 спальных мешков.

Сейчас девушки изготавливают для военнослужащих носилки, которые будут использовать ля транспортировки раненных. Студентки занялись помощью бойцам с первых дней проведения СВО.

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Ранее Андрей Воробьев сообщил, что число обращений по теме частичной мобилизации снизилось в Подмосковье.

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