Подмосковье 15 августа 2023, 13:23 Студентки Серпухова заняли третье место на всероссийском конкурсе фотолюбителей Unsplash

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Студентки Губернского колледжа из Серпухова Ангелина Анищенкова и Ангелина Шестакова заняли третье место по итогам конкурса фотолюбителей «Юность России». Всего за победу боролись около 700 юношей и девушек со всей страны.

Первокурсница отделения «Дизайн» Ангелина Анищенкова отличилась в номинации «Макро», представив работу «Обратная сторона Луны». Ее ровесница Ангелина Шестакова с проектом «Закат» завоевала бронзу в категории «Мобильное фото». Курировала девушек педагог Анна Кочетыгова.

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«Поздравляем студенток и их преподавателя с достойным представлением своих фотопроектов. Желаем дальнейших успехов в творчестве», — отметили в Министерстве образования Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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