Подмосковье 28 ноября 2023, 16:10 Студентки Красногорского колледжа победили на заочном этапе конкурса «Мой вклад в величие России» Министерство образования Московской области

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Полина Сурикова и Елизавета Сундукова из Красногорского колледжа стали победителями первого этапа конкурса «Мой вклад в величие России». Девушки получили дипломы по итогам заочного тура, о чем сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Подготовкой конкурсанток из Красногорского колледжа занимались Галина Шевченко и Лада Суспицына. Сейчас студентки Полина Сурикова и Елизавета Сундукова начали готовиться к защите своих работ на всероссийской конференции.

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Цель конкурса «Мой вклад в величие России» — привлечь к работе с талантливой молодежью ведущих специалистов вузов, научных институтов и производственных предприятий. А также выявить и поддержать наиболее значимые проекты, инициативы и разработки студентов.

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