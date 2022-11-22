Подмосковье 22 ноября 2022, 12:36 Студентки колледжа в Истре начали шить вещи для участников СВО

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Небольшое производство вещей для участников СВО открыли в Истре. В пошиве профессиональным швеям помогают ученицы местного колледжа. Свое объединение женщины назвали «Строчка жизни».

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Основной объем работы выполняют швеи. Огромные рулоны флиса они нарезают на метровые куски, а дальше кроят. Работа уже доведена до автоматизма, на одно изделие уходит около 15 минут.

Студентки колледжа помогают во внеурочное время. Те, кто не умеет работать на машинке, выполняют простейшую работу — сметывают ткань. Это сильно ускоряет процесс производства.

После девушки упаковывают готовые изделия, к которым кладут письма и молитвы. Ученицы также отправляют солдатам сладкие подарки — конфеты и кофе.

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