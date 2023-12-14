Подмосковье 14 декабря 2023, 13:07 Студентка Ульяна Голованова представила Подмосковье на всероссийском съезде психологических служб Министерство образования МО

Читать 360tv в

Третьекурсница ГСГУ в Коломне Ульяна Голованова представила подмосковное студенчество на всероссийском съезде психологических служб. Участниками мероприятия стали студенты из 89 регионов страны.

На двухдневном съезде обсудили актуальные вопросы и перспективы развития психологической службы в системе образования. На встрече также подняли вопрос развития психолого-педагогической помощи до 2030 года, психологическое сопровождение учеников с ОВЗ и другие актуальные темы.

Реклама

«Продолжая свое обучение на социально-психологическом факультете Коломенского вуза, студентка намерена продолжать активно участвовать в международных и российских конференциях, семинарах и съездах, чтобы развивать свои знания и навыки в области психологии и продолжать делиться своим опытом для прогресса российской психологической службы», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории Московской области. Для этого в регион пригласили педагогов из КНР.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».