Подмосковье 15 февраля 2023, 21:27 Студентка Раменского колледжа взяла гран-при на всероссийском конкурсе парикмахерского искусства

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Студентка колледжа из Раменского Виктория Кучишкина получила гран-при большого всероссийского конкурса парикмахерского искусства. Мастера соревновались в искусстве колористики, финалисты конкурса получили сертификаты на 50000 рублей на дальнейшее обучение в академии ESTEL.

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Вручение наград финалистам состоялось в Санкт-Петербурге. Победителю гран-при вручили денежный сертификат на 100000 рублей, который можно обналичить деньгами.

Директор РКМО Наталья Кузеева лично поздравила Викторию и ее преподавателей, Татьяну Киркину и Валентину Вологину, с победой.

«Впервые в истории этого конкурса студентка еще второго курса получает гран-при Estel Color Life», — сказала директор Раменского колледжа.

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