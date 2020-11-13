Студентка придумала проект для бизнес-помощи молодежи с ограничениями по здоровью. Подмосковье подержит эту идею

Студентка МГУ Диана Цыганкова на форуме АСИ рассказала президенту Владимиру Путину о проекте, который поможет молодежи с ограниченными возможностями здоровья реализовать свой потенциал. Пилотную программу она предложила провести в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что региону будет интересно принять участие в этом проекте.

Студентка Диана Цыганкова объяснила, что пилотную программу хотят провести в три этапа. На первом этапе пройдут предпринимательские игры, на втором — полный цикл образовательных программ онлайн. На третьем этапе запланирована презентационная сессия.

«Стоит сказать, что по итогу проведения полной версии пилотного проекта будут информированы около трех тысяч молодых людей с ОВЗ по Московской области, около 300 человек смогут пройти полное онлайн-образование на нашей платформе. Около 200 проектов мы получим как результат. Наша деятельность будет полностью практико-ориентированная. То есть на выходе мы получим результат в видео упакованных бизнес-проектов. Мы получим 100 человек в качестве официально зарегистрированных самозанятых граждан», — подчеркнула Диана Цыганкова.

Президент Владимир Путин отметил, что этот проект очень важен и интересен, потому что он будет работать и как платформа для самозанятых, и как проект помощи людям с ограничениями по здоровью.

«Это интересное, совершенно новое направление, когда люди самореализуются, создавая возможности для выхода на рынок труда, предлагая свои услуги в разных сферах — и в производстве, и в сфере интеллектуальной деятельности, медицинской сфере и так далее. Просто предлагают свои услуги широкому кругу потребителей. Это очень интересно. Особенно это, конечно, важно для людей с ограничениями по здоровью. Потому что им-то труднее всего найти работу», — сказал Владимир Путин.

Губернатор Подмосковья в эфире «России 24» сказал, что на следующей неделе представитель региона встретится с Дианой Цыганковой и обсудит, как реализовать этот проект.

«У нас таких молодых людей (с ОВЗ — прим. ред.) порядка 80 тысяч. Мы на следующей неделе обязательно встретимся, чтобы посмотреть, как внедрить эту платформу и вовлечь в самозанятость тех, кто предпочитает или вынужден находиться по здоровью дома. У нас за 2019 и 2020 годы порядка 160 тысяч самозанятых зарегистрировались. Это востребованная опция, вид деятельности. Поэтому нам тоже будет интересно принять как пилотному региону в этом участие. А молодым ребятам — и не только молодым — найти работу, найти спрос на свои услуги», — отметил Андрей Воробьев.

Также на форуме АСИ свой проект представил IT-специалист из Солнечногорска Илья Оводов. Во время видеосвязи с Владимиром Путиным он рассказал о созданной им компьютерной программе распознавания шрифта Брайля. Президент пообещал поддержать проект специалиста из Подмосковья.

«Если на современной креативной основе, с использованием современных технологий вы додумались до того, как ее (азбуку Брайля — прим. ред.) усовершенствовать, это конечно очень здорово. <…> Мы всячески поможем», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что попросит АСИ и администрацию президента также подготовить предложения об информационной поддержке проекта.