Подмосковье 15 декабря 2023, 15:04 Студентка Коломенского ГСГУ Альбина Белова стала финалисткой конкурса «Флагманы образования» Министерство образования МО

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Студентка техфака Альбина Белова представила Коломенский ГСГУ на профессиональном конкурсе «Флагманы образования». Она стала финалисткой соревнования, сообщили в министерстве образования Московсой области.

Вместе с Беловой в финал вышли 265 молодых специалистов со всей страны.

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Очный этап проекта прошел в Екатеринбурге на базе УрГПУ. Участники присоединились в четырехдневной образовательной программе. В первый день мероприятия проходили на тему «Россия — страна возможностей», затем для финалистов организовали Салон образования с ведущими экспертами. Они рассказали о школьных музеях, военно-патриотической подготовке и информационной безопасности.

Третий день посвятили развитию. Завершающий день наполнили встречами по теме кадрового резерва в сфере образования.

«Участие в конкурсе подарило мне новые знакомства, уверенность в том, что у меня много единомышленников, колоссальный опыт и вдохновение. Встречи с экспертами и спикерами показали новые горизонты роста, а конкурсные задания заставили по-новому взглянуть на себя, выявить сильные стороны, а также узнать о пробелах в знаниях», рассказала Белова.

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