Подмосковье 27 февраля 2024, 17:28 Студентка колледжа «Подмосковье» заняла 2-е место на отборочном этапе чемпионата «Профессионалы» Министерство образования МО

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Отборочный тур регионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Администрирование отеля» завершился в Подмосковье. В нем приняли участие лучшие студенты региона. В результате второе место заняла Диана Ярош.

Участники соревновались по четырем модулям и отрабатывали задачи «Заезд гостя», «Выезд гостя», «Ответ на жалобу гостя», «Расписание администраторов службы приема и размещения». Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, студентка второго курса направления «Гостиничное дело» Диана Ярош заняла второе место и прошла в следующий этап.

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«Поздравляем Диану Ярош с заслуженным успехом и желаем ей удачи в следующем этапе соревнований», — добавили в пресс-службе ведомства.

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