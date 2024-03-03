Подмосковье 03 марта 2024, 18:50 Студентка из Туапсе отметила день рождения на стенде Подмосковья на фестивале молодежи в Сочи Пресс-служба губернатора Московской области

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Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сочи с 1 по 7 марта. Сегодня Милене Гаевской из Туапсе исполнилось 22 года. В свой день рождения студентка посетила стенд Московской области, где ей вручили подарки от региона.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе поздравила именинницу и пожелала счастья.

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«Я тебя поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе счастья, добра, чтобы рядом были люди, которые всегда тебя поддерживают, любят, наполняют чем-то светлым, чтобы ты была самая счастливая и все, что задумала, обязательно получилось!» — указала Екатерина Швелидзе.

Милена рассказала, что сегодня на стенде Подмосковья выступали ее друзья, с которыми она познакомилась на площадках различных форумов. Девушка подчеркивает, что с днем рождения ее поздравил Владимир Малышев, который играл на гитаре.

«Очень приятно, что организаторы, которые это увидели, тоже решили поздравить — это было так по-семейному», — поделилась Милена.

Девушка призналась, что не ожидала такого поздравления, и поблагодарила за внимание и подарок. По ее словам, она давно хотела получить мерч Подмосковья в свою коллекцию. Об этом Милена рассказала своему другу из делегации Московской области накануне.

«И так получилось, что мне преподнесли такой замечательный подарок — подарили худи нежно-голубого цвета и сумку, министр сказала приятные слова, пожелания. Спасибо большое! Это непередаваемые эмоции, когда отмечаешь день рождения на таком фестивале!» — подытожила именинница.

Пресс-служба губернатора Московской области

Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сочи. На его площадке собрались около 20 тысяч участников из 180 стран. В делегацию Подмосковья вошли 300 амбициозных молодых людей. Среди них — студенты спортсмены, тренеры и блогеры.

Подробности о фестивале в Сочи глазами подмосковной молодежи можно узнать в Telegram-канале «Мы — Будущее».

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