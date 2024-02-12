Подмосковье 12 февраля 2024, 23:00 Студентка из Серпухова представит Подмосковье на чемпионате России по ездовому спорту Министерство образования Московской области

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Региональный чемпионат по ездовому спорту направления «Лыжник с собакой» состоялся в Дмитрове. Студентка Губернского колледжа Анна Смирнова заняла второе место в соревнованиях в категории «биатлон» и теперь будет представлять Подмосковье на чемпионате России.

Как рассказали, в пресс-службе министерства образования Московской области, это молодой вид спорта, в котором лыжник передвигается в упряжке с собакой. В задачу девушки входило преодоление дистанции вместе с собакой и работа на четырех огневых рубежах.

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Благодаря скорости, точности в стрельбе и умелому взаимодействию с животным студентка заняла второе место в категориях «взрослые» и «юниоры».

«В соревнованиях также принял участие выпускник Губернского колледжа Никита Борисов. Он занял третье место. Бывший студент является двухкратным чемпионом Европы по всеармейским играм», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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